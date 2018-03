Provedor confirma que Santa Casa da Misericórdia vai entrar no capital do Montepio

O provedor da SCML adiantou que o negócio será fechado nas próximas semanas e "entrará numa dimensão que está em linha com o que a própria associação mutualista decidiu na semana passada de autorizar a direção da mutualista a alienar até 2% do seu capital".

Edmundo Martinho indicou que "a parcela leva o investimento da SCML no limite até aos 30 a 40 milhões de euros", acrescentando que a instituição não ficará com o total de 2% a alienar".~"A participação simbólica vai permitir à Santa Casa ter representantes não executivos nos órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral e também escolher, em conjunto com a Associação Mutualista, o presidente da Mesa da Assembleia Geral", disse.

Em declarações à TSF e ao DN, Edmundo Martinho lamentou que "ao longo do processo se tenham falado em valores irreais e que se tenham especulado diversos aspetos do negócio" e garantiu que a entrada no banco "é um investimento" que, "além de ser afetivo, é também financeiro porque permite que a Santa Casa consolide a sua posição e possa retirar daí benefícios que se traduzam eles próprios em capacidade acrescida de intervir".

O provedor da SCML sublinhou que este "negócio não é um subsídio, não é um apoio, é um investimento". "É nesse ponto de vista que o entendemos e é nessa lógica que vamos avançar", disse. Edmundo Martinho destacou também que esta "intervenção de natureza financeira ficará por uma percentagem muito baixa dos ativos" da Santa Casa.

O provedor adiantou também que "não haverá investimento acima dos 3% a 4% dos ativos", assegurando que "não põe em causa nenhum dos investimentos avultadíssimos que estão previstos para a cidade de Lisboa".

Desde o ano passado que tem sido falada a hipótese de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), entidade tutelada pelo Governo, entrar no capital do banco Montepio Geral. A Caixa Económica Montepio Geral é detida na totalidade pela Associação Mutualista Montepio Geral.

Lusa