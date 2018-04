Airbnb em Portugal acolheu mais de 2,6 milhões de visitantes em 2017

No âmbito do lançamento do novo escritório de Turismo Saudável da Airbnb, anunciado hoje em conferência telefónica internacional, a plataforma 'online' revelou ainda que "455 mil pessoas viajaram de Portugal para outros destinos, criando ligações físicas através de diferentes fronteiras e culturas".

"Portugal possui uma comunidade vibrante de anfitriões que sabe acolher viajantes de mais de 150 países nas suas casas e comunidades", afirmou a plataforma de alojamento, indicando que "o anfitrião típico ganhou 4.096 euros alugando o seu alojamento durante 44 noites por ano, proporcionando uma renda significativa ao cidadão comum e às famílias".

Os novos dados sobre o impacto da Airbnb revelam que, em todo o mundo, "há 4,85 milhões de anúncios na plataforma, em mais de 191 países", verificando-se que "a grande maioria dos hóspedes afirma que escolheu a Airbnb porque pretende viver como um morador local (79%) e porque é mais prático do que os hotéis (89%)".

"Mais de metade dos hóspedes que utilizam a Airbnb a nível global (53%) referem que o dinheiro que economizaram usando a Airbnb foi gasto em empresas locais, enquanto quase metade dos gastos dos hóspedes (44%) é efetuado nas comunidades onde ficam alojados, espalhadas pelas cidades e não apenas nas zonas de hotéis e turísticas", avançou a plataforma 'online' de alojamento.

Na perspetiva de Chris Lehane, responsável máximo de Políticas Globais e Comunicações da Airbnb, "com as viagens e o turismo a crescer mais rápido do que a maioria do resto da economia, é fundamental beneficiar o maior número possível de pessoas - e atualmente nem todo o turismo tem sido criado da mesma forma".

"Para democratizar os benefícios das viagens, a Airbnb oferece uma alternativa saudável aos hábitos de viagens em massa que atormentam algumas cidades há décadas", advogou Chris Lehane.

Neste sentido, a plataforma de alojamento lançou hoje o novo escritório de Turismo Saudável da Airbnb, "uma iniciativa para ajudar a impulsionar o turismo local, autêntico e sustentável em países e em cidades de todo o mundo", através de parcerias, programas e eventos, direcionando as viagens para lugares menos conhecidos e apoiando hábitos de viagem ecológicos.

Em conferência telefónica, o responsável da Airbnb aproveitou ainda para saudar a constituição do primeiro Conselho Consultivo de Turismo da empresa, "composto por líderes e especialistas em políticas de turismo a nível global, que durante os seus anos de trabalho no setor têm definido muitos dos motes para as discussões sobre os temas mais importantes da indústria".



Lusa