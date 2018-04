Ministra do Mar "disponível" para receber federação dos trabalhadores portuários

"A ministra do Mar (Ana Paula Vitorino) mostrou-se disponível para receber os sindicatos dos trabalhadores portuários. Foi hoje enviada uma proposta de reunião para a próxima semana, falta apenas a federação confirmar a sua disponibilidade para a data", adiantou à Lusa fonte oficial do Ministério do Mar.

Já hoje a Federação Nacional dos Sindicatos dos trabalhadores Portuários (FNSTP) havia criticado o "silêncio" da ministra do Mar aos pedidos de audiência dos sindicatos, avisando que se não tivesse uma resposta até 25 de maio, a greve seria uma possibilidade.

Os dirigentes das oitos associações sindicais que integram a federação estiveram reunidos no Porto de Sines na quinta-feira e hoje, tendo escrito uma carta à ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, a exigirem para serem recebidos para discutirem "a necessidade de melhorar as condições" dos trabalhadores portuários, disse o presidente da FNSTP, Aristides Peixoto, à Lusa.

A federação acusou ainda a ministra de ter "um procedimento pessoal e institucional insólito e lamentável" desde meados de 2016, uma vez que se havia abstido desde essa altura de responder ao pedido de audiência que "repetidamente" tem sido feito pela FNSTP.

Lusa