Jerónimo diz "basta" às injustiças e defende valorização dos trabalhadores

No parlamento, Jerónimo de Sousa condenava assim o facto noticiado hoje pelo Diário de Notícias de que a remuneração média dos dirigentes e gestores das principais empresas portuguesas aumentou 40% face há dois anos, ou seja, foi 46 vezes superior à dos outros funcionários.

"Sim, basta de injustiças. É preciso valorizar o trabalho e os trabalhadores", afirmou o líder comunista, numa audição pública, na Assembleia da República, na fase de preparação final para o debate e votação do projeto de lei para generalizar as 35 horas de trabalho semanais, marcados para a sessão plenária de sexta-feira, com iniciativas no mesmo sentido de BE, PEV e PAN.

Para Jerónimo de Sousa, "é possível e necessário ir mais longe" e "é urgente dar combate às injustiças", pois "são os trabalhadores que produzem a riqueza, mas são outros que se apropriam exclusivamente do seu esforço e dos resultados do seu trabalho".

Segundo cálculos do PCP, se se reduzir o horário de trabalho para 35 horas semanais para todos, haverá mais 440 mil empregos e a redução de 240 horas de trabalho por ano por cada pessoa.

Com Lusa