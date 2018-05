80% das pensões devem aumentar em 2019

De acordo com o Diário de Notícias de hoje, a subida das pensões no próximo ano deverá rondar 1,5% para quase 3 milhões de pensionistas com rendimentos abaixo dos 857€ brutos por mês.

Quanto aos que recebem até cerca de 2.500 euros, a atualização será mais ligeira e feita em linha com a inflação.

Já os montantes mais altos, deveram ter um aumento de cerca de 0,8 por cento. Em causa estão pensões de velhice, sobrevivência ou invalidez pagas pela Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações. Recorde-se que estas prestações subiram este ano, pela primeira vez desde 2009.

Em agosto haverá um aumento extraordinário até 6 ou 10 euros para mais de um milhão e meio de pessoas.

A atualização das pensões obdece à lei que entrou em vigor em 2007 mas foi suspensa entre 2009 e 2016 devido à recessão económica.