Ariana Grande cidadã honorária de Manchester

A cidade diz que é a melhor forma de agradecer a Ariana Grande, depois do concerto solidário do passado dia 4.

O espetáculo "One Love Manchester" juntou cerca de 50 mil pessoas e contou com a atuação de vários artistas, como Robbie Williams, Katie Perry e Justin Bieber.

As receitas do concerto, cerca de 3 milhões de libras, reverteram na totalidade para as famílias e as vítimas do atentado de dia 22 de maio, no final do concerto de Ariana Grande.