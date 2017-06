Negociações com UE sobre Brexit começam na próxima semana

Theresa May falava numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente francês, Emmanuel Macron, nos jardins do Palácio do Eliseu, em Paris.

Emmanuel Macron manifestou o desejo de que as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) "comecem o mais rápido possível" e de "forma coordenada", para garantir "os interesses de médio e longo prazo" da UE.

Ainda assim, o Presidente francês afirmou que "a porta está sempre aberta" para que o Reino Unido permaneça na UE, muito embora, ressalvou, uma vez iniciadas as negociações, será "muito mais difícil" esse processo.

A chefe do Governo britânico recordou, porém, que a decisão sobre a saída do Reino Unido da UE "está tomada".

O início das negociações formais do 'Brexit' está agendado para 19 de junho, mas o resultado das eleições legislativas britânicas de 8 de junho, nas quais o Partido Conservador, de Theresa May, perdeu a maioria absoluta, chegou a colocar em causa o calendário previsto.