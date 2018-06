Mau tempo altera rota e pode comprometer a chegada do Aquarius a Valência

"Tenho a cabeça a girar e vomito constantemente. É difícil", disse um dos sobreviventes, segundo a associação no Twitter.

Ontem as condições climatéricas pioraram. Havia ventos de 35 km/h e ondas de 1,5 metros. A organização não governamental SOS Mediterranée disse que estas condições podem vir a comprometer a chegada do navio de salvamento a Espanha, prevista para sábado.

Dos 629 migrantes que estavam a bordo do Aquarius, permanecem agora 106 migrantes. Os restantes estão em dois barcos da marinha italiana, Dattilo e Orione, por motivos de segurança, desde as 20h de terça feira.

O Aquarius teve de receber ajuda dos navios italianos, uma vez que a embarcação estava sobrelotada. O navio só tinha capacidade para 500 passageiros, mas estava eram 630 os migrantes a bordo.

Neste momento, 274 pessoas estão no Dattilo, 250 no Orione e 106 no Aquarius. Dos 106 migrantes no Aquarius, 51 são mulheres, 45 são homens e há ainda 10 crianças.

No total, entre os migrantes estão sete mulheres grávidas, 11 crianças e 123 menores desacompanhados.

Neste vídeo publicado no Twitter, vê-se a transferência de pessoas para os navios da marinha italiana "ficar completa".

Valência, Barcelona e Madrid já se mostraram disponíveis para receber os refugiados. Portugal mostrou-se também disponível para "acolher as pessoas que possam ser salvas".

Os migrantes foram resgatados ao largo da costa Líbia pela marinha italiana. Mas o desembarque foi negado pelos Governos de Malta e de Itália.

Desde o início do ano chegaram à Europa cerca de 32 mil migrantes e refugiados.