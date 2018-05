Quem serão os agressores de Alcochete?

A Juventude Leonina já veio rejeitar qualquer envolvimento.

"No total, foram detidos 23 suspeitos, apreendidas 5 viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolhidos depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube", divulgou a GNR em comunicado.