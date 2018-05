Revelado depoimento de Bas Dost à GNR

De acordo com o Observador, o avançado do Sporting explicou às autoridades que estava no ginásio quando se apercebeu da chegada dos agressores e que correu para o balneário, para junto dos colegas, mas não teve tempo de entrar, tendo sido imediatamente agredido.

Bas Dost disse ainda que os primeiros dois elementos do grupo que passaram por ele lhe fizeram sinal de "ok" com o polegar. Os outros seis ou sete suspeitos passaram pelo jogador e ignoraram-no.

Só depois, diz Bas Dost, um dos adeptos parou em frente ao jogador e começou a agredi-lo violentamente na cabeça, com um objeto, que lhe pareceu ser "um cinto dobrado em forma de chicote".

Bas Dost relatou às autoridades do Montijo que, nesse momento, caiu ao chão e um outro adepto continuou a agredi-lo.

O jogador explica ainda que acabou por ser levado e assistido por dois elementos da equipa médica.