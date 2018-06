Bruno de Carvalho confirma rescisão de Rui Patrício e culpa Jorge Mendes

Última atualização às 13:15

Bruno de Carvalho considera que Rui Patrício está a ser manipulado e lamentou a situação.

O dirigente leonino responsabiliza o empresário Jorge Mendes, que terá exigido 7 milhões de euros - 3 milhões pela transferência de Rui Patrício e mais 4 milhões pela de Adrien Silva.

Uma versão diferente da que foi hoje avançada pelo jornal Record, que noticiou a rescisão unilateral do guarda-redes. Rui Patrício teria tudo acertado para assinar contrato com o Wolverhampton, da Primeira liga inglesa, por um valor de 18 milhões de euros, mas segundo fontes ligadas ao processo, o presidente do Sporting terá exigido mais 2 milhões pelo guarda-redes.

"Espero que o Rui reflita bem", disse Bruno de Carvalho, acrescentado que o jogador tem sete dias para recuar no pedido nos termos da lei.

"Aos restantes jogadores, respirem fundo porque isto é uma situação bastante completa", pediu.

Entretanto, a SAD do Sporting já comunicou à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) que:

"(...) recebeu, na manhã de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Rui Pedro dos Santos Patrício, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa."

Questionado pelos jornalistas, Bruno de Carvalho recusou responder sobre o futuro do treinador Jorge Jesus.