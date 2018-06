Sócios chumbam Bruno de Carvalho

Pelas 23:30 já se sabia que Bruno de Carvalho havia sido demitido pelos mais de 14 mil sócios que votaram ao longo da tarde. Mas os resultados oficiais da votação foram divulgados já passava da 1:00 de domingo, no Altice Arena, em Lisboa, onde decorreu a reunião:

71,36% - sim à destituição

- sim à destituição 28,64% - não à destituição

- não à destituição 0,53% - abstenção

- abstenção 14.735 votantes

De acordo com os resultados finais, 9.477 dos votantes, com uma correspondência de 53.517 votos, disseram sim ao afastamento de Bruno de Carvalho, enquanto 5.138, correspondentes a 21.475, preferiam a continuidade do presidente.

Quando se preparava para anunciar estes números, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, foi atingido por uma garrafa.

A Assembleia Geral ficou marcada por alguns momentos de tensão e a tentativa de agressão a Álvaro Sobrinho.

Bruno de Carvalho presente

O presidente do Sporting tinha afirmado que, caso o resultado da votação deste sábado fosse a sua destituição, não voltaria a Alvalade e não se recandidataria ao cargo. À saída, não falou à imprensa - aliás, vários adeptos ameaçaram os jornalistas que tentaram aproximar-se de Bruno de Carvalho.

Bruno de Carvalho garantira também que não iria estar presente na Assembleia Geral, contudo ao final da tarde deste sábado acabou por aparecer na reunião e votar, quando já passava das 20:00.

Tentativa de agressão a Álvaro Sobrinho

O maior acionista privado da SAD leonina também marcou presença na Altice Arena para votar. Álvaro Sobrinho foi contestado por alguns adeptos e houve mesmo uma tentativa de agressão, confirmada pelo próprio.

Eleições em setembro

Mais cedo, num reunião magna que teve início às 14:30 e que se prolongou até ao início da madrugada de hoje, Marta Soares anunciou que as eleições para os órgãos sociais do Sporting serão marcadas para 8 de setembro.

A AG foi convocada com o objetivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, figura central de uma crise que se agudizou com a perda do segundo lugar na I Liga de futebol e a invasão de adeptos à Academia do Sporting, em Alcochete.

Bruno de Carvalho, que em fevereiro viu uma larga maioria de sócios legitimar o seu mandato - aprovando alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar, e a continuidade dos órgãos sociais - é o primeiro presidente a enfrentar a possibilidade ser afastado em quase 112 anos de história do clube.

Com Lusa