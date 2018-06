Bruno de Carvalho edita post no Facebook e "esquece" impugnação

Bruno de Carvalho modificou a publicação feita ontem, depois do anúncio de Sousa Cintra como presidente da SAD. Escreve agora:

"Porque temos de dar a voz aos Sportinguistas mas temos de ser correctos na sua avaliação e depois no cumprimento das formalidades, vou a eleições. Vamos ver quem vence!"

Mantém ainda a intenção se candidatar nas próximas eleições e acrescenta que quer continuar a acreditar num "num Sporting CP onde não exista um divisão constante entre "Viscondes" e Sportinguistas de segunda".

Do post original, publicado domingo à tarde, Bruno de Carvalho eliminou as referências ao "homem do tremoço" Sousa Cintra e à intenção de impugnar a assembleia geral de sábado.

O presidente destituído pelos sócios do Sporting ainda a publicação que fez na madrugada de domingo, a seguir à assembleia geral. Neste caso, pede desculpa a todos pelo que tinha, inicialmente, escrito. E retira a intenção de entregar o cartão de sócio e de deixar de ser adepto do clube.