Sporting com duas contas penhoradas por dívidas a rondar os 40M€

A penhora decorre de dívidas ao Fisco e à Segurança Social, que avolumam uma dívida total a fornecedores que se aproxima dos 40 milhões de euros, dos quais 20 milhões são dívidas que já ultrapassaram os prazos de pagamento.

As dívidas são relativas a abril e maio e coincidem com o início da crise no clube.

A direção de Bruno de Carvalho não pagou o IRS de abril e maio, nem a segurança social de maio.

Segundo o relatório da auditora que analisa as contas da SAD verde e branca, a comissão de gestão que entrou, entretanto, em funções, já liquidou parte da dívida.

O relatório a que o Expresso teve acesso, alerta ainda para o facto de estas dívidas colocarem o Sporting em risco de incumprimento dos requisitos do regulamento do fair play financeiro da UEFA.