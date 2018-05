Site do Parlamento faz dossiê sobre projetos de eutanásia em debate

O dossiê pode ser consultado na página do Parlamento na Internet, tem um mapa comparativo dos quatro projetos (PAN, BE, PS e PEV) e uma explicação, em formato perguntas e respostas, sobre o que cada partido propõe.

Estão também disponíveis, em vídeo ou áudio, as audições feitas desde 2016 sobre o tema, pode ler-se um documento com o direito comparado, em vários países, e ainda um vídeo feito pela ARTV sobre a eutanásia.

A votação

Quatros projetos de lei para despenalizar e regular a morte medicamente assistida em Portugal apresentados por PS, BE, PEV e PAN vão a debate e votação, na generalidade, na terça-feira, na Assembleia da República.

Nas bancadas do PSD e do PS, que no total somam 175 dos 230 deputados, haverá liberdade de voto, tornando imprevisível o resultado, que dependerá muito dos "sim" na bancada social-democrata e dos desalinhados do "não" no grupo parlamentar socialista.

Outros fatores a ter em conta são deputados indecisos, as abstenções e os parlamentares que faltarem na terça-feira.

Com Lusa