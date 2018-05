Os números que marcaram o 28.º título portista

MELHOR DEFESA

17 foi o número de golos sofridos pelos azuis e brancos neste campeonato. O primeiro aconteceu apenas à 5.ª jornada, na visita a Vila do Conde.

JOSÉ COELHO

MAIS VITÓRIAS

São 26 os triunfos portistas ao fim de 32 jornadas. Ou seja, uma taxa de vitórias superior a 80%. Mais uma vez, o fator casa desempenha aqui um importante papel: no Estádio do Dragão, o FC Porto somou, em 16 encontros, 15 vitórias e 1 empate.

JOSÉ COELHO

MENOS DERROTAS

Foram somente dois os desaires sofridos pelos azuis e brancos nesta época. O primeiro aconteceu apenas em março, em Paços de Ferreira, com o segundo a surgir na deslocação seguinte, ao Restelo, em jogos referentes à 26.ª e 28.ª jornadas.

MANUEL DE ALMEIDA

MAIS GOLEADAS

Definindo-se uma goleada como uma vitória por três ou mais golos de diferença, também aqui impera a chama do Dragão, com um total de 11. O triunfo mais robusto foi construído em casa, diante do Paços de Ferreira (6-1), à 9.ª jornada, naquela que foi também, até à data, a maior goleada deste campeonato.

FERNANDO VELUDO

MAIS JOGOS CONSECUTIVOS SEM PERDER

Após 25 jogos sem derrotas, foi ao 26.º encontro que o dragão tombou. Em Paços de Ferreira, um golo de Miguel Vieira, aos 34 minutos, foi suficiente para pôr término a uma série que durava desde agosto.