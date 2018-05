Jogadores do FC Porto estão na história do clube "por mérito próprio"

A cerimónia contou com a presença de todo o plantel, equipas técnica e médica e restante estrutura do futebol profissional, assim como Pinto da Costa e de membros da direção do clube e da SAD.

"É um troféu que nos fazia muita falta. Representa que vocês estão na história deste clube. Vão ficar perpetuados neste clube e neste museu, na história desta época de sucesso, em que todos estivemos envolvidos", referiu o presidente dos 'dragões' que enalteceu ainda, em declarações ao Porto Canal, o trabalho do treinador, Sérgio Conceição.

Pinto da Costa recordou palavras do treinador aquando a sua apresentação e explicou o que todos aprenderam com Sérgio Conceição esta época.

"Quero destacar em primeiro lugar o Sérgio Conceição, que com toda a sua sabedoria, no momento em que assinou, disse que não vinha para aprender, mas sim para ensinar, aos que não sabiam, e eram poucos, e aos que sabiam o que era o FC Porto. Nas suas atitudes e na maneira como viveu e sofreu esta época, ensinou-nos que precisamos de trabalhar muito para entrar na história do FC Porto. Vocês estão na história por mérito próprio. Quero, no abraço que vou dar ao Sérgio Conceição e ao Herrera, que todos se sintam envolvidos. Nunca esqueceremos esta época, o que foi o vosso trabalho e a alegria que nos deram", afirmou ainda.

Sérgio Conceição não quis perder a oportunidade de elogiar aquele que considera ser "o melhor presidente do mundo de todos os tempos".

"Emociono-me sempre que vejo, que estou presente e partilho momentos com o melhor presidente do mundo de todos os tempos. Digo isto porque é o presidente mais titulado do mundo, é uma pessoa com uma sabedoria enorme, a mais importante deste clube desde sempre e alguém que conheço desde os meus 16 anos", lembrou.

O treinador lembrou ainda o seu percurso no FC Porto, clube que representou como jogador e que agora representa como treinador, desejando que o ciclo de sucesso se mantenha.

"Tive a oportunidade de estar em cinco campeonatos pelo FC Porto, dois como júnior, três como sénior, e agora um como treinador, e ganhei quatro. Esse tem sido o meu trabalho, um trabalho sinónimo de sucesso e espero que assim continue, porque este clube habituou-nos a ganhar principalmente desde o início desta presidência", desejou.

A cerimónia terminou com toda a estrutura do futebol profissional a assinar o livro de honra do Museu do FC Porto, que eterniza os principais obreiros da conquista do 28.º título de campeão nacional.



Lusa