A Rainha Isabel II, o pajem e a ex-namorada. Os memes do Casamento Real

A rainha foi até uma das figuras de quem mais se falou na internet, pelas expressões e pela roupa que escolheu para levar ao casamento.

E foi até comparada ao teletubbie Dipsy.

Nem pesquisas no google sobre "príncipes solteiros" faltaram.

Também os convidados estiveram em destaque, enquanto os noivos não eram os protagonistas. Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, não escapou aos memes. O padrão do seu vestido foi comparado com a bebida Arizona.

Victoria Beckham não escapou. Ao lado do marido, David Beckam, ex-futebolista, foi apanhada com uma expressão "séria".

A princesa Charlotte também brilhou, mostrando o seu carisma ao longo do dia com várias expressões engraçadas.

A presença de ex-namoradas de Harry no casamento ficaram também registadas na internet. Na imagem está Chelsy Davy, ex-namorada do príncipe. Mas não foi a única. No casamento esteve também Cressida Bonas, outra ex-namorada do noivo.

E o sonho de ter um casamento - e um amor - como o de Harry e Meghan...

Uma foto de Meghan com 15 anos, em frente ao Palácio de Buckingham, residência oficial da família rela, foi descoberta. Os fãs falaram em "destino" e brincaram com "o presente", o casamento com o príncipe Harry, quase 22 anos depois.

A fofura dos pajens de Meghan também não passaram despercebias. Muito menos esta fotografia, em que um deles tem tão de ternurento como de engraçado.

À semelhança do pajem de Meghan, também Harry sempre foi engraçado. De facto, há coisas que nunca mudam. Harry sempre foi visto como o príncipe rebelde. Desta vez, ao lado de Meghan Merkle, agora duquesa de Sussex .