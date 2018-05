Duquesa de Sussex já tem brasão

Segundo o comunicado publicado no site oficial da Casa Real britânica, o brasão foi aprovado pela rainha Isabel II e por Thomas Woodcock, Garter King of Arms da Inglaterra.

"O fundo azul no escudo representa o Oceano Pacífico da costa da Califórnia. Os dois raios dourados que atravessam o escudo simbolizam a luz do sol do Estado onde a duquesa nasceu. As três penas estão ligadas à comunicação e o poder das palavras. Debaixo do escudo existem algumas papoilas douradas, a flor que representa o estado da Califórnia", lê-se no comunicado.

Thomas Woodcock informou que a duquesa mostrou "grande interesse" no design do brasão.