O que disseram os arguidos da Operação Marquês sobre a conta 006

Os montantes, que terão ascendido a mais de um milhão de euros, saíram todos da chamada conta 006, uma conta bancária titulada por Santos Silva, mas que o Ministério Público afirma ser, na verdade, o cofre das luvas que o antigo primeiro-ministro terá recebido por atos de corrupção. Na Grande Reportagem de hoje vamos analisar à lupa a conta 006, ver e ouvir as provas recolhidas no processo e escutar as explicações dos arguidos aos investigadores.