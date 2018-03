Alemão Tobias Stieler arbitra visita do Sporting ao Viktoria Plzen

O alemão, de 36 anos e internacional desde 2014, vai voltar a dirigir um encontro com equipas portuguesas, depois da derrota do Sporting de Braga no terreno do Shakhtar Donetsk (2-0), na fase de grupos da Liga Europa de 2016/17.

Depois, Stieler arbitrou o jogo entre Portugal e Espanha do Europeu de sub-21 de 2017, que a equipa das 'quinas' perdeu por 3-1 e praticamente ditou a eliminação lusa na fase de grupos.

O jogo do Sporting em Plzen está marcado para quinta-feira, às 18:00 (horas em Lisboa), duas horas depois de se iniciar o embate entre Lokomotiv Moscovo e Atlético de Madrid, que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias.

Na primeira mão, os madrilenos venceram na capital espanhola por 3-0 frente à formação dos portugueses Manuel Fernandes e Éder.

Lusa