Marselha antecipa jogo na Liga francesa para preparar final da Liga Europa

Os franceses, que garantiram um lugar na final graças a um golo do defesa internacional português Rolando, que reduziu para 2-1 no prolongamento, no reduto do Salzburgo, têm duas finais da perdidas, em 1999 e 2004.

Quando a prova ainda se disputava com a designação de Taça UEFA, os franceses perderam a primeira com os italianos do Parma (3-0) e a segunda frente ao Valência (2-0).

Já o Atlético de Madrid, conta com dois títulos na segunda competição da UEFA, nas finais ganhas em 2010 frente aos ingleses do Fulham (2-1, após prolongamento) e em 2012 com o Athletic Bilbau (3-0).

A final da Liga Europa, agendada para Lyon, em 16 de maio, será arbitrada pelo holandês Bjorn Kuipers.

Na Liga francesa, já conquistada pelo Paris Saint-Germain, o Marselha segue no quarto lugar, com 73 pontos, a um do Mónaco (terceiro) e dois do Lyon (segundo), estando na luta pela 'Champions', que também poderá conquista ganhando a Liga Europa.

Lusa