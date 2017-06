Battaglia agradece ao Sporting pela oportunidade e promete dar o máximo

"Estou muito feliz e muito agradecido a este clube pela oportunidade que me dão e vou dar o meu máximo", disse o jogador, em declarações à Sporting TV, no dia marcado pelo regresso da equipa ao trabalho, com a realização dos habituais exames médicos.

O argentino de 25 anos, que chegou ao Sporting proveniente do Sporting de Braga, assinou um contrato de cinco épocas com os leões, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estou em Portugal há quatro anos e achava que o Sporting era um clube gigante, mas agora que estou aqui penso que é ainda mais gigante do que eu pensava. Não vejo a hora de entrar em campo com estes adeptos fantásticos. Vou dar o meu máximo para atingir os objetivos", salientou.

Rodrigo Battaglia deixou também elogios ao técnico Jorge Jesus, que considerou um "treinador fantástico", referindo que acredita que vai ficar "muito melhor jogador" a trabalhar sob o seu comando.

O médio disse ainda que já jogou em Alvalade e que conhece a importância do apoio dos adeptos.

"Já joguei em Alvalade três vezes e sente-se a pressão dos adeptos. Agora que estou deste lado penso que vai ser mais fácil, eles puxam muito por nós e estou ansioso. Os adeptos são muito importantes", concluiu.



Lusa