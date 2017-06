Doumbia assina pelo Sporting

Em comunicado, os leões referem que dispõem de opção de compra, caso desejem adquirir o passe do avançado da equipa romana quando o empréstimo terminar, no final da época 2017/2018.

Nas primeiras declarações de leão ao peito, Doumbia fala num "prazer enorme" por ter chegado a Alvalade e destaca o apoio dos adeptos leoninos: "algo de verdadeiramente extraordinário".

Doumbia, de 29 anos, começou a carreira nos marfinenses do AS Athletic Adjamé e conta com passagens pelos suíços do Young Boys, CSKA de Moscovo e, mais recentemente, AS Roma, clube pelo qual assinou em 2014 mas onde ainda não dispôs de muitos minutos. Nas últimas duas temporadas, o avançado marfinense esteve emprestado aos ingleses do Newscastle e aos suíços do Basileia.