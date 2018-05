Portugal arranca preparação para o Mundial com 14 jogadores

Às ordens do selecionador Fernando Santos estiveram os guarda-redes Beto e Anthony Lopes, os defesas Raphael Guerreiro, Cédric, Bruno Alves, José Fonte, Rúben Dias, Pepe e Ricardo Pereira, os médios Manuel Fernandes, João Mário, Adrien e Bernardo Silva e o avançado Ricardo Quaresma.

A seleção portuguesa volta a treinar na quarta-feira, a partir das 11:00, na Cidade do Futebol, meia hora depois de um jogador falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

O capitão Cristiano Ronaldo, que vai disputar no sábado a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, foi um dos nove jogadores ausentes no arranque dos trabalhos, juntamente com Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Mário Rui, João Moutinho, André Silva e Gonçalo Guedes, que se mantiveram em competição até ao último fim de semana.

Na fase final do Mundial 2018, que se disputa na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, Portugal integra o Grupo B e estreia-se frente à Espanha, em Sochi, em 15 de junho, antes de defronta Marrocos, em Moscovo, em 20, e o Irão, treinado por Carlos Queiroz, em Saransk, em 25.

Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no dia 28 de maio, no primeiro 'teste' antes do Mundial2018, seguindo-se particulares com Bélgica, a 2 de junho, em Bruxelas, e com a Argélia, a 7, em Lisboa.

Lusa