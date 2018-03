Benfica reforça "gabinete de crise"

A coordenação geral fica a cargo do diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, que tem igualmente o pelouro da comunicação. Já o pelouro jurídico fica ao encargo do advogado João Correia.

O "gabinete de crise" foi anunciado pelo presidente do clube no sábado.

Luís Filipe Vieira pretende instaurar processos judiciais a todos os que, na opinião do presidente do Benfica, ponham em causa o bom nome do clube.

A SAD pretende que sejam investigados alegados crimes de violação de correspondência informática e a divulgação de conteúdos de e-mails com informação considerada confidencial.