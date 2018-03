Divulgado documento com pormenores do inquérito a Paulo Gonçalves

No documento de 29 páginas, da 9ª secção do Departamento de Investigação Penal de Lisboa, é possível perceber quem está sob escuta no processo que investiga fugas de informação dos processos judiciais em que o Benfica está envolvido e que levou à detenção de um técnico de justiça, suspeito de aceder aos inquéritos, e a Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube, que ficou em liberdade mas com proibição de contactos.

No documento, divulgado pelo blogue, fica a saber-se que o técnico de justiça terá entrado centenas de vezes em 10 inquéritos, entre junho e setembro do ano passado.