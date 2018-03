Venceu um Óscar, roubaram-lho e recuperou-o. Tudo na mesma noite

A notícia foi avançada pelo jornal USA Today, que confirmou ainda que a LAPD deteve um homem chamado Terry Bryant e que este está prestes a ser acusado de furto qualificado.

Frances McDormand terá ficado sem a estatueta durante a Gala do Governador, onde estaria a celebrar o segundo Óscar de Melhor Atriz da carreira, desta vez, por "Três Cartazes à Beira da Estrada".

O diário norte-americano revelou que, enquanto a estatueta continuava desaparecida, a atriz foi vista a "chorar emocionalmente" à porta do baile. Os seguranças do evento procederam à procura do prémio, que já tinha o nome da atriz na base.

Mario Anzuoni

O susto passou rápido, visto que horas depois o representante de Frances McDormand confirmou ao USA Today que a estatueta já tinha sido encontrada e entregue à respetiva dona.