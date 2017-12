Rio Ave reage com "espanto e indignação" a suspeitas de viciação de resultados

O clube nortenho reconheceu que foi "aberto um processo que corre os seus termos na Policia Judiciária, no qual todos os elementos notificados pertencentes aos quadros do Rio Ave prestaram toda a colaboração solicitada, há seis meses", mas diz "não saber mais nada" sobre o desenvolvimento do mesmo.



"Esse processo encontra-se em segredo de justiça e sobre o mesmo não temos qualquer informação. Estranha-se que seja tratado na comunicação social quando não temos qualquer informação sobre o mesmo, nem tão pouco os visados na noticia", pode ler-se num comunicado publicado na página da internet do clube vila-condense.



No mesmo texto, os responsáveis do emblema da foz do Ave lamentam que "o simples teor de uma notícia tenha repercussões ou um tratamento desmesurado pondo em causa a integridade moral de uma instituição e dos seus profissionais".



Lamentam, ainda, que "à simples palavra arguido lhe seja atribuída uma conotação tão pejorativa, subtraindo-lhe a presunção de inocência".



Ainda assim, o Rio Ave garantiu que, tanto a instituição como os seus elementos, estão "ao dispor para qualquer esclarecimento das autoridades judiciárias e para uma total colaboração no desenrolar do mesmo processo".



"O Rio Ave sempre se regeu pelos melhores princípios de nobreza e honestidade jamais poderá ser posta em causa. Manteremos a total confiança nos intervenientes bem como o desejo de ver esta situação resolvida, indo até às últimas consequências para que a verdade seja totalmente apurada", pode ler-se no comunicado.



O clube vila-condense reiterou, por fim, "o orgulho de ter nos seus quadros atletas e profissionais íntegros e competentes, acima de qualquer suspeita, que diariamente são, como é do reconhecimento público, excelentes agentes promotores do desporto e do futebol em Portugal, bem como exemplos de cidadania".