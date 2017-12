As novas tecnologias em 2017

O REGRESSO DA WEB SUMMIT

A maior cimeira internacional na área do empreendedorismo e tecnologia voltou a realizar-se este ano em Lisboa. Depois do sucesso de 2016, a edição deste ano recebeu quase 60 mil pessoas, originárias de 170 países. Um novo sucesso, que representou um aumento de 56% no número de compras e levantamentos no multibanco em Lisboa, nos quatro dias da cimeira.

Quatro dias em que se falou muito sobre o futuro da tecnologia, sobretudo dos desafios criados pela inteligência artificial. A Web Summit teve novidades, que passaram por carros voadores e preocupações relacionadas com o ambiente:

A inteligência artificial foi um dos temas que mais dominou as discussões e o principal destaque foi para a robô Sophia, a primeira robô a ser considerada uma cidadã do mundo. Deu uma entrevista à SIC e, recentemente, revelou até a intenção de constituir família:

Mas nem tudo foram rosas e, foi já depois de ter terminado que esta edição da Web Summit ficou manchada por uma polémica: um jantar em pleno átrio do Panteão Nacional, que juntou figuras de topo e grandes empresários. Um evento que gerou desconforto na opinião pública e que levou o Governo a proibir qualquer atividade festiva no local.

Polémicas à parte, a edição do próximo ano vai voltar a realizar-se em Lisboa e já tem data: entre 5 e 8 de novembro.

A CHEGADA DO IPHONE X

Setembro ficou marcado por um acontecimento no mundo empresarial e tecnológico. A Apple apresentou a próxima geração de iPhones, com o destaque a ir para o novo iPhone X, o modelo em que a multinacional norte-americana mais apostou no que toca a desenvolvimento tecnológico:

A apresentação foi o primeiro evento oficial no anfiteatro Steve Jobs, situado perto da nova sede da empresa, em Cupertino, no estado norte-americano da Califórnia:

Lourenço Medeiros, o editor de Novas Tecnologias da SIC, considera que estes lançamentos representam "um salto tecnológico" dado pela Apple, em relação à concorrência, com destaque para o reconhecimento facial, um avanço "absolutamente impressionante".

O LANÇAMENTO DA NINTENDO SWITCH

Se em matéria de dispositivos móveis houve avanços consideráveis, o setor dos vídeojogos também não ficou atrás. A japonesa Nintendo apresentou a Switch, que veio revolucionar a forma de jogar.

Isto porque a nova plataforma permite estar a jogar na televisão e pegar na Switch para continuar o jogo onde se quiser, através de um ecrã portátil.

As novidades foram apresentadas na E3, a cimeira de entretenimento eletrónico que decorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e na qual a SIC marcou presença:

O SALTO PARA OS CARROS AUTÓNOMOS

Já foram ficção científica, mas agora os carros que guiam sozinhos estão perto de ser uma realidade. Além dos protótipos conhecidos, de empresas como a Google, algumas funcionalidades inovadoras vão aparecendo para melhorar os veículos que já existem.

Em 2016, começaram a ser dados os primeiros passos nesse sentido, graças ao trabalho de engenheiros israelitas. Uma experiência acompanhada de perto pelo correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman:

Para já, o mercado automóvel oferece aos condutores uma série de mecanismos virtuais para apoiar a condução. Contudo, a realidade de uma condução totalmente autónoma está cada vez mais próxima:

EMPRESAS PRIVADAS NA CORRIDA AO ESPAÇO

2017 deu novos contornos à exploração espacial, com as viagens ao espaço a serem entregues, pela primeira vez, a empresas privadas. Antes, eram responsabilidade de agências espaciais governamentais, como a NASA.

Nesta nova tendência, as atenções centraram-se na SpaceX, a empresa aeroespacial norte-americana liderada por Elon Musk. Um dos exemplos foi o da cápsula não tripulada Dragon, que levou alimentos e material aos astronautas que vivem e trabalham na Estação Espacial Internacional.

Mas a ousadia de Musk vai mais longe, com a intenção de colonizar Marte em 2024, o transporte de dois turistas à órbita da Lua já no próximo ano e o plano de criar um foguetão que leve qualquer pessoa a qualquer sítio do mundo entre os principais destaques.

A ASCENSÃO DOS MORDOMOS VIRTUAIS

Siri, Alexa, Cortana e Google, dizem-lhe alguma coisa? Os mordomos virtuais já fazem parte do dia-a-dia de milhões de pessoas em todo o mundo e funcionam em computadores, telemóveis, carros e casas.

Uma série de inovações que estão a marcar o início de uma nova era no convívio entre humanos e computadores:

DETEÇÃO DE ONDAS GRAVITACIONAIS

Foi a 14 de setembro de 2015: os observatórios LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), nos Estados Unidos, detetaram, pela primeira vez, ondas gravitacionais.

O que são ondas gravitacionais? São pequenas ondulações no tecido espaço-tempo, provocadas pela deslocação de um corpo com grande massa, e que se propagam no Universo à velocidade da luz. Previstas na teoria da relatividade de Einstein, acontecem com uma supernova (explosão de uma estrela em fim de vida) ou com duas estrelas de grande massa muito próximas uma da outra, assim como com a colisão de buracos negros.

Uma deteção histórica que valeu a dois astrofísicos norte-americanos e a um alemão o Prémio Nobel da Física 2017.

Já em agosto deste ano e pela primeira vez, os astrónomos viram a luz e ouviram as vibrações provocadas pela colisão de duas estrelas de neutrões - a fonte de uma onda gravitacional. Aconteceu há 130 milhões de anos-luz, numa galáxia muito distante:

A SUPERVALORIZAÇÃO DA MOEDA VIRTUAL

Foi já em novembro que o preço da bitcoin - a chamada moeda virtual - atingiu um novo recorde e, pela primeira vez, ultrapassou os 10 mil dólares. A subida tem sido vertiginosa, com o valor da bitcoin a multiplicar por 10 desde o início do ano.

À medida que soma recordes, a bitcoin vai conquistando cada vez mais investidores. A questão passa por saber quanto tempo vai durar esta euforia:

O FIM DO ROAMING DE DADOS NA EUROPA

A 15 de junho, acabou o roaming - o custo acrescido que o consumidor pagava para comunicar no território dos 28 países da União Europeia. O preço das comunicações na UE passou assim a ser igual ao preço pago no país de origem.

Uma mudança que surgiu apenas 11 anos depois de ter sido anunciada pela primeira vez. Anos de avanços e recuos nas negociações entre as várias partes. Uma alteração que as empresas de telecomunicações em Portugal consideram prejudiciais para o mercado nacional.

AUSCULTADORES EQUIPADOS PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA

Aprender uma nova língua de forma aprofundada pode parecer um desafio temível. Mas com os Google Pixel Buds, essa passou a ser uma missão muito mais simplificada.

E o que são os Google Pixel Buds? São auscultadores que, além de terem integrados um avançado sistema de assistência ao utilizador, traduzem línguas diferentes em tempo real. Basicamente é como andar sempre com um intérprete consigo... para 40 línguas diferentes.

WINDOWS 10 COM REALIDADE MISTA

A aposta da Microsoft na realidade aumentada e realidade mista tem ganho força nos últimos meses e, após o desenvolvimento dos HoloLens - óculos inteligentes de realidade mista -, surgiu a Fall Creators Update, uma atualização do Windos 10 que aposta forte na realidade mista e que, segundo o Lourenço Medeiros, "quase parece um poema".