Guarda-redes do México reconhece que Portugal não é só Ronaldo

"Sabemos o jogador que é, mas também há outros de qualidade, que de neutralizar. A nossa equipa prepararia o jogo da mesma maneira se [Cristiano Ronaldo] não estivesse", afirmou Ochoa, citado pela federação mexicana, após o primeiro treino da seleção em Kazan.

O guarda-redes do Granada assumiu que os campeões da CONCACAF estão na Taça das Confederações "para tentar vencer".

"Estamos focados no nosso futebol, trabalhamos no que queremos fazer no campo no fim de semana, praticamos dia a dia o que o treinador quer, no que somos fortes e no que temos de melhorar, mas em conjunto e não a pensar somente num jogador", frisou Ochoa.

Portugal e México defrontam-se no domingo, na primeira jornada do Grupo A da Taça das Confederações.



