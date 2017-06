Ronaldo procura título na Taça das Confederações após época em cheio

Só uma tragédia poderá impedir o avançado português de alcançar, pela quinta vez, o prémio de melhor jogador do mundo (e igualar o eterno rival Messi), depois da conquista da Liga dos Campeões, pelo segundo ano consecutivo, e do campeonato espanhol, algo que já fugia desde 2012.

A somar a isto, Ronaldo ajudou o Real Madrid a conquistar, ainda, o Mundial de clubes e a Supertaça europeia, numa época recheada de títulos para os 'merengues'.

A nível de golos, Ronaldo chegou 'apenas' aos 42 em todas as competições, pondo fim a um registo de seis temporadas seguidas acima dos 50, porém foi determinante em alturas cruciais como, por exemplo, na fase a eliminar da Liga dos Campeões.

A partir dos quartos de final, o jogador de 32 anos voltou a afinar pontaria e fez um total de 10 tentos, incluindo os dois marcados na final frente à Juventus (4-1), em Cardiff.

Ronaldo sagrou-se o melhor marcador da prova com 12 golos, mais um do que Messi, e tornou-se no primeiro jogador de sempre a ultrapassar a fasquia dos 100 na mais importante prova europeia de clubes.

No campeonato, o português apontou 25 golos, cinco dos quais nas últimas quatro jornadas da prova, altura em que o Real Madrid estava proibido de perder pontos, devido à aproximação do FC Barcelona.

Com a camisola da seleção nacional, Ronaldo já leva 11 golos na fase de qualificação para o Mundial 2018, tendo assinado o seu primeiro 'poker' por Portugal, em outubro do ano passado, na goleada sobre Andorra (6-0).

Após o 'bis' da última sexta-feira na Letónia (3-0), em jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo, o avançado chegou aos 73 golos pelo seu país e passou a ser o terceiro melhor goleador de sempre de seleções europeias. Só os lendários Ferenc Puskas, com 84, e Kocsis, com 75, estão à frente do português.

A seleção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se no domingo perante o México, em Kazan.

A formação lusa, incluída no Grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.

A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial 2018, que irá acontecer igualmente na Rússia, termina a 02 de julho.

Lusa