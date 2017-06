Rússia vence a Nova Zelândia no jogo de abertura

Michael Boxall, aos 31 minutos, na própria baliza, e Fedor Smolov, aos 69, apontaram os tentos da formação russa, que na quarta-feira defronta o campeão europeu Portugal.

A primeira jornada do agrupamento completa-se no domingo, com o embate entre a seleção lusa e o México, marcado para as 18h00 locais (16h00 em Lisboa), em Kazan.



Lusa