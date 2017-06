Portugal começa a preparar duelo com Chile e viaja para Kazan

Depois de um dia de recuperação, a seleção nacional regressa ao trabalho e tem uma sessão agendada para as 10h30 (08h30 horas de Lisboa), num pequeno campo de treinos em São Petersburgo, que foi precisamente construído para receber as seleções participantes na Taça das Confederações e também no Mundial2018.

Os primeiros 15 minutos do apronto serão abertos à comunicação social.Raphael Guerreiro, lesionado, vai continuar ausente do relvado, assim como Bernardo Silva, que foi substituído ao intervalo frente à Nova Zelândia, devido a problemas físicos.

Cédric Soares, que falhou o jogo de sábado devido a uma mialgia, já deverá estar às ordens do selecionador Fernando Santos.Antes do treino, às 9h45 locais (7h45 em Lisboa), um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, no mesmo complexo.

À tarde, às 16h15 (14h15), a comitiva lusa viaja para Kazan, onde na quarta-feira defronta o Chile, no primeiro jogo das meias-finais da Taça das Confederações.

A partida vai decorrer na Arena Kazan e tem inicio agendado para as 21h00 (19h00).

Lusa