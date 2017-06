Sobe para 24 o número de mortos no incêndio em Pedrógão Grande

Três das mortes foram consequência da inalação de fumos. As outras 16 vítimas mortais estavam em carros e foram apanhadas pelas chamas, na estrada que liga Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pêra. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, no local. Há também 20 feridos, alguns em estado grave, incluindo uma criança.

Ao teatro de operações chegou também já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na sede da Proteção Civil, em Oeiras, está o primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com o secretário de Estado da Administração Interna, o incêndio, que deflagrou durante a tarde, tem quatro frentes ativas que mobilizaram mais de 350 operacionais e 13 ambulâncias.

O incêndio, que deflagrou no concelho de Pedrógão Grande, alastrou entretanto para o concelho vizinho de Figueiró dos Vinhos. Várias localidades tiveram que ser evacuadas.

A Administração Interna mostra no Twitter como está a acompanhar a tragédia. Posto de Comando do incêndio de Pedrógão.

A tragédia de Pedrógão já está a ser noticiada em vários países da Europa.

"Os nossos pensamentos estão com os familiares das vítimas e com todos os afetados por esta tragédia em Pedrógão Grande, lê-se no Twitter oficial do Sporting Clube de Portugal.

Também o Benfica e o Belenenses já apresentaram as condolências às famílias das vítimas de Pedrógão Grande.