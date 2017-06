Governo da Madeira manifesta "profundo pesar" pelas vítimas do fogo

"O Governo Regional da Madeira gostaria também de enviar uma palavra de apreço aos elementos ligados à Proteção Civil, em particular aos membros das várias corporações de bombeiros, pelo esforço notável demonstrado neste momento particularmente difícil", refere um comunicado assinado por Miguel Albuquerque.

O número de pessoas que morreram no incêndio florestal que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 58, disse este domingo o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Lusa