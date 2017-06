Presidente da FIFA "chocado" com o incêndio

"Hoje é um dia muito triste e estamos todos com Portugal. Estou chocado com o que aconteceu, é terrível. Um grande abraço de todo o coração para Portugal. Não tenho palavras. É terrível", afirmou Gianni Infantino.

O presidente da FIFA falava aos jornalistas durante uma visita à sala de imprensa da Arena Kazan, palco do duelo entre Portugal e México, da Taça das Confederações.

Antes do encontro, que está agendado para as 18:00 (16:00 horas de Lisboa), vai ser cumprido um minuto de silêncio e a seleção nacional vai atuar com fumos negros.

O último balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande dá conta de 61 mortos. O número de feridos mantém-se nos 57.

Lusa