Primeiro-ministro e Casa Real de Espanha manifestam "solidariedade" e "afeto" a Portugal

"Esmagado pela tragédia de Pedrogão Grande. O povo português conta com a nossa solidariedade, apoio e carinho, antoniocostapm.MR", escreveu Rajoy na sua conta na rede social Twitter, numa mensagem dirigida à conta do primeiro-ministro português, António Costa.

A Casa Real espanhola já tinha expressado a solidariedade e afeto de Espanha a Portugal, numa mensagem publicada também no Twitter.

"Impressionados com a tragédia em Pedrógão Grande, toda a solidariedade e afeto de Espanha com Portugal", lê-se no 'tweet' da Casa Real espanhola.

O rei Felipe VI de Espanha enviou ainda um telegrama ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e durante o dia irá telefonar-lhe, segundo fonte da presidência portuguesa.

O novo secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, também manifestou esta manhã a sua "solidariedade" com as vitimas do incêndio.

Na mensagem do Twitter, Sánchez escreveu: "Quero transmitir todo o meu carinho e solidariedade com as vítimas do trágico incêndio de Portugal e aos seus familiares".

O incêndio deflagrou ao início da tarde de sábado no concelho de Pedrógão Grande e alastrou-se aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o incêndio terá sido causado por trovoadas secas, salientando, no entanto, que "é prematuro tirar ilações" sobre o que aconteceu.



