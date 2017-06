Rui Moreira disponibiliza Batalhão de Sapadores do Porto para Pedrógão Grande

"Tal como já aconteceu noutras ocasiões, o dispositivo municipal do Batalhão de Sapadores do Porto encontra-se ao dispor das autoridades nacionais de Proteção Civil para colaborar no que for necessário e onde for necessário", referiu Rui Moreira num comunicado.

O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e alastrou aos concelhos vizinhos de Figueiró do Vinhos e Castanheira de Pêra, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 58 mortos e 54 feridos, de acordo com o mais recente balanço feito pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

No comunicado, Rui Moreira apresenta aos familiares das vítimas as "mais sentidas condolências".

"As perdas que esta noite ocorreram deixam-nos todos, não apenas consternados e profundamente solidários com as famílias das vítimas, mas também ao lado de todos os que, não se cansando de cumprir o corajoso e difícil dever cívico de combater o flagelo dos incêndios, se confrontam com esta insuportável tragédia humana", lê-se no comunicado do autarca portuense.

Lusa