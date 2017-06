Governo adia reunião de hoje com sindicatos devido ao luto nacional

"A reunião deverá ser adiada para quinta ou sexta-feira", disse à agência Lusa José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), que recebeu a informação do Ministério das Finanças.

O Governo tinha previsto entregar hoje à tarde à Fesap, Sindicato dos Quadros Técnicos (STE) e Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública uma proposta do diploma para enquadrar a regularização dos precários que trabalham no Estado.

Os sindicatos e o Governo, através da secretária de Estado da Administração Pública, Carolina Ferra, e do secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, têm vindo a discutir como se desenrolará o processo de integração dos trabalhadores precários do Estado.

Segundo informação dos sindicatos, o diploma deverá ser feito com base no diploma de 1996 que, em 1997, permitiu a entrada de 55 mil trabalhadores precários (35 mil por concurso e mais 20 mil por análise pontual).

Os trabalhadores precários da Administração Pública e do setor empresarial do Estado têm até ao final de junho para apresentarem pedidos de vínculo permanente com o Estado.

Em julho é a vez de os dirigentes de serviços proporem os precários que gostariam de ver integrados.

O fogo, que deflagrou na tarde de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

O último balanço dá conta de 62 mortos civis e 62 feridos, dois deles em estado grave.

Entre os operacionais, registam-se dez feridos, quatro em estado grave. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

O Governo decretou três dias de luto nacional, até terça-feira.

Lusa