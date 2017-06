Proteção Civil admite buscas mas não confirma queda de aeronave

As informações são escassas e contraditórias. Contactado pela SIC, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves confirmou ter sido notificado pela Proteção Civil e disse que uma equipa partiu para o local cerca das 17:00 da tarde. Contudo, no posto de comando instalado em Avelar, o comandante da Proteção Civil Vitor Vaz Pinto disse já que não foi encontrada qualquer aeronave.

Últimas atualizações:

19:18 "Todos os meios aéreos ao serviço da Proteção Civil estão operacionais", disse o secretário de Estado da Administração Interna.

19:09 O comandante Vaz Pinto adianta que no local apontado do incidente existiria uma roulote antiga com botijas de gás e uma delas terá explodido, o que terá provado a aparente confusão.

19:02 A Autoridade nacional de Proteção Civil não tem conhecimento da queda de avião e garante que nenhuma aeronave ao seu serviço se tenha despenhado. O comandante Vitor Vaz Pinto confirma as operações de busca e salvamento, até agora sem resultado.

18:34 Fonte da Proteção Civil citada pela Lusa garante que o avião que se despenhou não é nenhum dos dois Canadair contratados por Portugal.

18:17 Os ministros da Defesa e da Administração Interna saíram da conferência de imprensa desta tarde sem comentar a queda do Canadair. Veja o vídeo:

18:10 O secretário de Estado da Administração Interna não confirma o acidente. "Não tenho nenhuma indicação de queda de avião", disse Jorge Gomes.

18:01 Há um briefing marcado para as 18:30.

18:00 Não há acesso ao local do acidente por via terrestre. Entretanto, o helicóptero do INEM que ia a caminho teve que voltar para trás por falta de combustível e terá que reabastecer.

17:58 Desconhece-se ainda a origem do Canadair. Além de dois aviões espanhóis, pelo menos um francês e também participava no combate ao incêndio. Também se encontram em Pedrógão meios aéreos italianos.

17:56 Outras fontes adiantam que o acidente terá acontecido perto do lugar de Ouzenda.

17:54 Helicóptero da Esquadra 751 do Montijo está também a caminho do local onde se deu a queda do Canadair

17:38 Fonte da Proteção Civil espanhola citada pelo El Mundo indica que o avião é português:

17:32 O repórter da SIC Frederico Correia está perto de Ouzenda, a cerca de 2km onde o avião se terá despenhado. A GNR cortou as estradas e só passam veículos do INEM.

17:30 Há indicações de que a aeronave terá caído perto da localidade de Louriceira. Terá sido avistada uma bola de fogo.

17:21 Um helicóptero do INEM está a dirigir-se para o local do acidente.

17:14 De acordo com as primeiras informações, o avião será espanhol. Desde domingo, duas aeronaves Canadair de Espanha estão a combater os incêndios da região centro de Portugal.