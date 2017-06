SIRESP com duas carrinhas retransmissoras que nunca chegaram a funcionar

O objetivo era que fossem equipadas com antenas satélites que pudessem funcionar como uma alternativa que restabelece as ligações de uma ou mais antenas do Siresp, nos casos em que estas fiquem desconectadas da rede, como aconteceu em Pedrogão Grande e em Góis.

Segundo o semanário, o concurso para a contratualização do serviço de telecomunicações por satélite não foi lançado por falta de verbas, quer em 2015, quer em 2016.

Uma nova tentativa deverá ser feita nos próximos tempos.