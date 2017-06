Costa admite rever contrato do SIRESP

"Todos os contratos devem ser revistos. Esse contrato [SIRESP] já foi revisto duas vezes e se for necessário revê-lo, com certeza que deve ser revisto", disse António Costa no debate quinzenal de hoje, em resposta curta à deputada do PEV, Heloísa Apolónia.

Na intervenção, Heloísa Apolónia defendeu que "se houver necessidade de revisão de um contrato que não serve o Estado português, essa revisão do contrato deve ser feita", desafiando António Costa a assumi-lo publicamente.

Lusa