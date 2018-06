Presidente da Câmara de Figueiró e ex-autarca de Castanheira entre os arguidos de Pedrógão

"Confirmo que fui constituído arguido", afirmou Fernando Lopes, numa curta declaração à Lusa.

Fernando Lopes liderou Castanheira de Pera, o mais pequeno e menos populoso município do distrito de Leiria durante 12 anos, tendo, devido à lei de limitação de mandatos, sido impedido de se recandidatar nas eleições autárquicas de outubro último.

Também o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, confirmou ter sido constituído arguido, adiantando que não falará sobre o assunto até o inquérito estar concluído.

Jorge Abreu foi reeleito em outubro último para um segundo mandato à frente do município, que, juntamente com Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, foi um dos mais afetados pelos incêndios de junho de 2017.

Fernando Lopes e Jorge Abreu foram constituídos arguidos na terça-feira, em Leiria. Neste dia, a Procuradoria da Comarca de Leiria anunciou que o número de arguidos no inquérito que investiga os incêndios de Pedrógão Grande, que provocaram 66 mortos em junho do ano passado, aumentou para 13:

"No âmbito do inquérito onde se investigam as circunstâncias que rodearam os incêndios de Pedrógão Grande foram, esta terça-feira, constituídos três arguidos. Assim, o processo tem, neste momento, 13 arguidos, todos pessoas singulares", refere uma nota publicada no site da Procuradoria.