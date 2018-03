O discurso de Stephen Hawking na abertura na Web Summit

Originalmente publicado a 06.11.2017

A Web Summit arrancou esta segunda-feira no Parque das Nações, em Lisboa. Para a maioria dos participantes do evento, este foi o dia de chegada. Durante a abertura da cimeira na área do empreendedorismo e tecnologia houve uma surpresa: o discurso de uma mente brilhante (Stephen Hawking ) com um alerta para os perigos da Inteligência Artificial.