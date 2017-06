Alemanha detém quatro sírios acusados de cometerem crimes de guerra

Os procuradores federais informaram, num comunicado, que os quatro homens, com idades entre os 39 e os 51 anos, e três deles identificados como irmãos, foram presos em Lübeck e Hamburgo, onde viviam.

Segundo o mandado de detenção, os quatro acusados uniram-se à Frente Al-Nusra (ex-associada síria da Al-Qaida) na Síria em 2012, quando o grupo terrorista lutava contra as tropas do regime do Presidente sírio, Bashar Al-Assad, na localidade de Rasa al-Ayn.

Depois de tomado o setor ocidental da cidade, dois dos suspeitos terão participado na expulsão de membros do regime e suas famílias, saqueando as vivendas, o que caracteriza uma violação dos direitos humanos internacional, motivando a sua acusação por crimes de guerra.

Os presos combateram, também, as forças curdas que defendiam a zona nordeste de Rasa al-Ayn.

Os quatro comparecerão, na terça-feira, diante do juiz de instrução do Tribunal Supremo, que deverá decidir se os enviará para a prisão.

