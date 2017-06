Dados provisórios indicam vitória de nacionalistas nas legislativas do Kosovo

A aliança é formada pelo Partido Democrático do Kosovo (PDK), AAK e Nisma, que se destacou com 34,6 por cento dos votos.

A coligação é dirigida por Ramush Haradinaj, antigo guerrilheiro independentista, acusado pela Sérvia de crimes de guerra.

O partido ultranacionalista Vetevendosje (Autodeterminação) ficou em segundo lugar, com 26,75 por cento dos votos, seguido pela Liga Democrática do Kosovo, uma coligação de partidos moderados e pró-europeus, que atingiu 25 por cento dos votos.

Cerca de um milhão e oitocentos mil eleitores estavam recenseados para a eleição dos 120 deputados do Parlamento Nacional, sendo que 20 lugares estão reservados às minorias, dos quais 10 são destinados aos cidadãos kosovares de origem sérvia.

A Iniciativa Cívica, um dos cinco partidos sérvios, que conseguiu cinco por cento dos votos foi a única formação política que contou com apoio direto de Belgrado.

Esta é a terceira vez que o Kosovo, antiga província sérvia de maioria albanesa, realiza eleições legislativas desde 2008.

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo e todos os esforços de mediação da União Europeia para normalizar as relações entre Belgrado e Pristina não têm conhecido progressos.

A vitória da coligação nacionalista e a provável nomeação de Haradinaj para o cargo de chefe do Governo podem deteriorar, ainda mais, as relações do Kosovo com a Sérvia.

