Poluição do ar afeta mais as crianças dentro do veículo do que fora

O estudo é revelado esta segunda-feira através do The Guardian, que entrevistou um dos responsáveis pela investigação. David King defende que é mais saudável as crianças irem para a escola a pé ou de bicicleta.

De acordo com estudos recentes, a poluição do ar danifica o desenvolvimento dos seus pulmões, a habilidade de aprendizagem e até mesmo o ADN.

"As crianças sentadas no banco de trás dos veículos estão mais propensas a níveis perigosos (de poluição do ar)", disse o químico ao jornal inglês. "Pode conduzir um veículo limpo, mas as crianças vão sentadas dentro de uma caixa, que recolhe os gases tóxicos dos carros à volta."

O químico acredita que a melhor solução é "deixar os carros para trás" e escolher opções mais saudáveis, como andar a pé ou de bicicleta. "Se os condutores soubessem os danos que podem causar às crianças, acho que pensariam duas vezes antes de entrar num carro."

De acordo com o The Guardian, desde 2001, uma série de experiências mostraram que os passageiros dos carros estão expostos a um maior nível de poluição do ar do que aqueles que preferem andar a pé ou de bicicleta, nas mesmas rotas.

Stephen Holgate, um especialista em asma da Universidade de Southampton, diz que normalmente os carros "sugam o ar fresco", deixando as crianças no banco de trás a levar com os gases que vêm do exterior. "As crianças são mais vulneráveis que os adultos", disse o professor, defendendo ainda que a poluição pode parar o crescimento dos pulmões das crianças.

Stephen Holgate defende que há vários benefícios ao trocar o carro pelas pernas. "Mas os pais estão confusos, porque pensam que há menos poluição dentro dos veículos, do que dentro deles. O que não é verdade."