Procuradores dos EUA vão processar Trump por receber pagamentos de governos estrangeiros

Os dois procuradores-gerais, ambos democratas, baseiam o seu processo nos "milhões em pagamentos e benefícios de governos estrangeiros" recebidos por Trump, desde que se mudou para a Casa Branca, e tendo em conta que optou por "manter a propriedade na sua empresa" após assumir o cargo.

Trump transferiu o controlo do seu conglomerado empresarial para os seus filhos Donald Jr. e Eric, de modo a evitar possíveis conflitos de interesse durante o tempo que ocupar a presidência.

No entanto, o procurador-geral de Washington DC, Karl A. Racine, e o procurador-geral de Maryland, Brian Frosh, consideram que Trump "quebrou muitas promessas de manter as suas responsabilidades públicas separadas dos seus interesses empresariais privados", incluindo ao receber atualizações regulares sobre a saúde financeira da empresa.

Se um juiz federal permitir que o caso avance, segundo explicaram os procuradores de Washington e Maryland ao jornal, um dos primeiros passos seria pedir cópias das declarações fiscais de Trump - que ele recusou tornar públicas até agora - de modo a saber até onde chegam os seus negócios no estrangeiro.

Esta batalha, dizem, deverá terminar, provavelmente, no Supremo Tribunal, com os advogados de Trump obrigados a defender que as declarações de impostos do Presidente se mantenham privadas.

