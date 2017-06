Ataque suicida em Mogadíscio provoca 10 mortos e 15 feridos

O ataque ocorreu num restaurante no centro da capital, quando um atacante suicida lançou um carro com explosivos contra a fachada do prédio, depois do fim do jejum do Ramadão, momento em que as ruas e os restaurantes estão com muitas pessoas.

Um oficial da polícia, Abshir Isak, disse à Efe que se receia que o número de mortos aumente nas próximas horas.

Um outro dirigente da polícia, o capitão Mohamed Hussein afirmou que dois dos atacantes envolvidos na tomada de reféns já foram abatidos e que dez reféns já foram resgatados.

O grupo extremista Al-Shabab já reivindicou a autoria do ataque.



Lusa